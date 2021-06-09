【連登契媽】Cathie Wood指市場過度誇大通脹　料ARK投資組合未來5年可升逾2倍

隨著全球經濟復甦以及供應鏈問題頻現，各國物價水平逐漸升溫，投資者普遍將通脹視為當下最大風險。不過有「女股神」、「連登契媽」之稱的Ark Investment創辦人Cathie Wood本周二（9日）稱見到有跡象表明，通脹風險被過度誇大。

根據外媒報導，Cathie Wood周二在網絡會議上指出，當前木材價格及銅價的回落，顯表明市場已經開始認識到「通膨的風險被誇大」。據報木材價格已經自上月7日的高位跌近三成，銅價同期則下滑約6%。

料旗下投資組合未來5年升2倍

早前美債收益率走高， 投資者紛紛轉向金融、能源、商品等可受益於通脹上行的周期股， 引發高增長股調整 。而 Cathie Wood正是押註於這類股份，首當其衝受到衝擊，其旗艦基金ARKK已經自2月高點跌近28%，同期道指升近一成。

不過Cathie Wood依然看好旗下投資組合的長遠前景，同時預計這一組合會在未來5年上漲逾2倍。

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编辑：李勝男