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【人幣定存】人民幣存款爆搶客戰 短存最高11厘

Hot Talk 16:29 2021/06/09

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半年結在即，信銀國際突推人民幣10厘特高息，但不及星展的11厘。

中資銀行搶吸人民幣定期存款，突推10厘超高息，硬撼外資大行，市料半年結前主戰場為短存，各大小銀行亦為跨境理財通早作備戰。原本已有多個逾兩厘計劃的信銀國際，今天（6月9日）推7天短存享10厘，但不及星展冠絕全城的11厘。

目前市面罕現5個雙位數的特惠息，連大行也應戰，如恒生 （00011） 有10厘，跟集友與南商的相同短存看齊；兩大發鈔行滙豐及中銀香港 （02388） 亦有6.8厘。信銀國際另有1個月年息3.8厘，入場費低至等值1萬港元，惟要求先作兌換等附帶條件；如以起存額計，堪稱低門檻最高息。

現時1個月高息王是富邦的4.88厘，但其上車銀碼須等值10萬港元。

想知人民幣定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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另一方面，路透引述消息人士指，人民銀行計劃更改存款利率定價方式，由原本的「基準利率乘倍數」，改為「基準利率加基點」。

消息人士表示，採取新的定價方式後，各銀行活期存款利率上浮幅度一致為20個基點，而中資中小銀行及外資行等定期存款利率，調整為基準利率向上浮動75基點，高於中資大行的上浮幅度上限。

消息又說，以75個基點上浮幅度比較，新方式下銀行1年期定存利率上浮上限，與先前相同，仍為2.25%，活期存款及1年以內的定存利率上限高於原標準，1年以上定存利率則低於先前水平。

信銀1年存息2.6厘仍為高息王【下一頁

消息稱，改革利率總體方向是向下，未來可能會根據情況來限制加點幅度，類似貸款市場報價利率（LPR）改革。

上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，就市傳人行擬修改人民幣定期存款的定價方式，他認為此舉是參考主流做法，他說：「有別於倍數，以點子為單位的調整更靈活、精準，亦貼近主流央行處理手法。」

內地存款利率上限此前多採用央行存款基準利率，乘以一個百分比上浮幅度計算。分析指，2015年10月，人行宣布取消金融機構存款利率上浮幅度限制，理論上利率市場化改革基本完成，但實際上存款利率仍然存在窗口指導，以及市場利率定價自律機制的軟性管制。

而人行上次調整基準利率為2015年10月，1年期存貸基準分別降至1.5%及4.35%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

星展銀行 信銀國際 人民幣 定期存款 人民幣定期存款
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