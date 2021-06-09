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【減少污染】雷蛇夥Clearbot合作研發AI機器　清理海洋塑膠垃圾

科技 16:09 2021/06/09

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電競品牌雷蛇（Razer）宣布，與人工智能機器人初創Clearbot合作，開發自動海洋清潔機器。

海洋垃圾污染問題日漸嚴重，現時已成為全球關注的環保議題。最近電競品牌雷蛇（Razer）宣布，將會與人工智能機器人初創Clearbot合作，開發一款自動海洋清潔機器，藉此減輕塑膠垃圾對海洋造成的生態污染問題。

＜＜【機械人助力】Geek+夥Circle K部署機械人　建亞洲大型便利店智能倉庫

＜＜模仿Iron Man？澳洲電動個人飛行裝置　Copterpack進行首次載人飛行

每年6月8日為世界海洋日，Razer藉此宣布與初創Clearbot合作，開發清理海洋塑膠垃圾的機器。該機器可利用AI識別不同類型的海洋塑膠垃圾，並收集有關海洋污染物的數據，以保護水中生物。

機器人配備人工智能（AI）及機器學習技術，可在海域中偵測2米以內的塑膠垃圾，並在太陽能一次循環的運作下，蒐集多達250公斤的塑膠垃圾。ClearBot表示，公司會與亞洲海洋港口業務夥伴及非政府組織合作，並有信心日後將服務擴展到全球。

據Razer官方聲明表示，是次合作為公司實現環境可持續發展計畫的一環。公司會提供專業技術、工程及設計師團隊，協助Clearbot進行研發，並提升機器人的AI運算精準度及運作效率。

責任編輯：李寶如

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