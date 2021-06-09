【未來趨勢】WSTS預測全球半導體今年產值達5272美元 其增幅為19.7%

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，今年全球半導體產值將達至5272億美元（約41萬億港元），大幅增長19.7%；記憶體產值將增幅了31.7%，居於第一位。

WSTS預期，感測器產值將有22.4%的增幅，成為增長最多的第二；以區域而計算，亞太地區今年將增長23.5%，成為全球增幅最大的地區，其次為歐洲地區，有21.1%增幅；而日本和美國將分別增長12.7%和11.1%。

同時，WSTS看好全球半導體於未來的產值達5734億美元（約44.7萬億元），再增至8.8%，而記憶體產值將增至17.4%，其增幅仍排名第一。

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責任編輯：潘曉豐