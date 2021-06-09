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美國億萬富豪幾乎唔使交稅 稅率低過打工仔

環球社會熱點 17:53 2021/06/09

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非牟利調查新聞組織ProPublica取得美國國稅局文件，指全美國最有錢25名富豪包括貝索斯、馬斯克及巴菲特等人於2014年至2018年期間增加逾4,000億美元資產，但只繳交136億美元稅金，稅率甚至低於一般打工仔，部分富豪甚至無繳交稅。

Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光 【下一頁】

ProPublica取得國稅局稅務數據，並調查美國富翁的繳稅情況。ProPublica發現全美最有錢的25名富豪於2014至2018年間，5年內增加4,010億美元財產。他們同期卻只繳交136億美元稅款，實際稅率相當於3.44%。

ProPublica亦發現，億萬富翁及亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）於2007年沒有繳稅，直至2011年時，他再次沒有繳稅，甚至因子女獲得4,000美元的免稅額。而貝索斯去年的淨資產已超過2,000億美元。

貝索斯在4年期間的淨資產增長990億美元，但他繳納的實際稅率約為0.98%。

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巴菲特（Warren Buffett）於2014年至2018年間繳交了2,370萬美元稅款，期間收入為1.25億美元。但巴菲特同期淨資產增長了243億美元，意味著巴菲特所支付的實際稅率僅0.1%。

該報道續披露，電動車生産商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）及《彭博社》創辦人兼億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）同期支付的實際稅率，分別為3.27%及1.3%。

相比之下，美國家庭收入年均中位數為7萬美元，這些家庭平均繳付稅率為14%。美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間，亦針對收入超過52.36萬美元的單身人士減稅，稅率由39.6%減至37%。因此25名超級富豪所支付的稅率，甚至比一般美國民眾更少。

據悉，由於富豪資產增長主要來自股票、房地產、遊艇及其他投資等，目前法律未被將這些資產視為「應課稅收入」。除非他們出售資產，否則仍無須就這些資產增長而繳稅。美國國稅局於周二（8日）表示，當局正調查洩漏私人稅務文件一事，或會構成刑事犯罪。

責任編輯：郭麗明

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