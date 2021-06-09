【大行看法】華興證券龐溟：下半年市場風險更大　平衡配置成長及價值股

港股未擺脫悶局，華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟預計，市場將不斷在成長股和價值股之間切換，建議平衡配置成長股和價值股，對於回撤的保護更強。他認為下半年風險會更多，來自地緣政治、高基數效應等，而盈利及經濟增長放緩下，料對市場造成一定壓力。

該行指，目前成長股的估值水平已經不便宜，對大型科技企業和新經濟的監管仍在繼續，短期內進一步壓制估值上揚。另外，中國市場利率存在上行風險，也對成長股帶來一定壓力。

龐溟認為，成長和價值風格切換速度，取決於聯儲局收緊購債規模和調整利率的節奏，若預期引導較好，市場波動將降低，而貨幣政策轉向的具體時間與美國通脹水平、勞動力市場恢復、疫情防控和疫苗接種等有關。

廣州等區的內地疫情局部反彈，他指對於內需、服務、餐飲業有一定拖累，是市場主要下行風險之一，但提到內地去年起貨幣政策力度審慎，加上兩會給出的經濟增長目標保守，預計中國宏觀政策空間較其他經濟體更廣。

相關文章：【北水ETF】港股科技ETF密集推 專家拆解加大布局港股玄機

【經濟預測】世銀上調今年全球經濟增長預測至5.6% 預測中國增長8.5%

記者：區嘉俊