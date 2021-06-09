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【加元定存】加元高息定存最後召集 趕尾班車最高有幾厘？

Hot Talk 15:53 2021/06/09

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加拿大再放寬港人移民限制，另加央行今天議息，加元頓變滙市焦點。

加拿大央行今天（6月9日）議息，盡管市場普遍相信加國最具備收水、以至加息等利率正常化的條件，且是最早轉鷹部署退市的央行，但美資大行花旗料加央行暫仍忍手，及至下半年才出手。市料加央行仍緊盯外圍市況，尤其是下周四（17日）聯儲局議息聲明等變數。

此外，加拿大公布再放寬合資格港人移民限制，專家料市場對加元需求漸增，惟須注意不少加元定期存款特惠息在6月底到期，如南商、恒生 （00011） 及花旗等。冠絕全城的10厘高息王由集友提供，亦將於月底屆滿，慎防高息尾班車最後召集。

另一方面，今年2月便利港人移居加國新措施生效，3個月已吸引逾6,000多人申請。

想知加元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，並不預期加拿大央行會改變政策，預料將維持每周30億加元買債步伐，且預測7月才會再一次削減買債規模，及至第四季或會對首次加息的時間表有更多指引。

展望加元前景，黃栢寧料美元兌加元6至12個月目標為1.21，長綫目標為1.18。

做英鎊定存有升有息【下一頁

加元現正於高位整固，早前憧憬疫後全球旅遊業及出行大爆發，刺激油價急漲，有油元之稱的加元也偷步搶升。外電調查亦指，上半年表現最佳的主流貨幣是加元，累升近6%。而早自5月時，加央行已不諱言，憂慮滙價急升，不利經濟全面復甦。可是，市料油價升勢未完，對加元有支持。參考今天內地公布5月份PPI急升9%，創12年新高，凸顯大宗商品漲價；昨晚油價再衝上70美元的兩年高位。

問及澳紐加3大商品貨幣中，最看好哪隻？黄栢寧表示，較看好澳元及紐元。他解釋，由於美國5月份就業報告低過市場預期，有利風險貨幣；加上澳洲央行於7月會議，有機會略為轉向鷹派，或有利澳元氣氛。此外，新西蘭央行預測2022年下半年加息，雖然花旗內部基本預測紐國不會這麼快加息，但市場憧憬加息，足以支持紐元表現。

黃栢寧預計，未來3個月、半年及1年澳元兌美元約在0.78橫行，長綫目標0.76。紐元短中綫約為0.73，長遠目標0.7。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

定期存款 紐元 澳元 加元 外幣定期存款

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