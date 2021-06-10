【職場熱話】上司要求寫一份Outlook使用手冊 網民反白眼上太空 直呼：「弱智！」

不少公司都用電子科技來方便自己工作，最常用的就是Outlook，就連大學也在用它。但公司裏年齡層不同的人很多，也許仍然有人不懂得使用電腦。近日有網民於網上討論區發文投訴，指上司要求他寫一份Outlook使用手冊出來。

網民經歷：

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帖文一出，有網民直批「弱智」。隨即有人回應指，這個世界真的有不少電腦白痴，不寫使用手冊的話，只怕將來要逐個一一教導更麻煩。有人獻計，指樓主應該建議上司開班教學會更快捷更方便。



他們也覺得樓主收了工資，只是做這麼簡單的事不就很爽。而且上司可能只是看他沒事幹，隨便給他找點工作做而已。

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責任編輯：張瑋婷