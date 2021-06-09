【樓市故事】為兒子做好規劃　買間粉嶺樓予他作禮物

樓市持續暢旺，不少買家擔心遲買更貴，故加快入市。值得留意的是，近期多了父母客入市，希望助子女盡快上車。中原地產張曼筠說，粉嶺逸峯5座中層E室，實用面積459平方呎，兩房間隔，原叫價約650萬元，議價後以635萬元易手，實用呎價13,834元。

代理續說，新買家為同區客，見單位價錢合理，怕遲買更貴，故購入單位贈予兒子作將來之用。據了解，原業主於2013年以390萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺約245萬元，物業期內升值約63%。

資料顯示，逸峰位於粉嶺馬適路1號，於2014年第四季入伙，建有4座住宅大樓，提供728個單位，實用面積由263平方呎起，至最大1,307平方呎。值得留意的是，逸峯並非坐落於鐵路沿綫，要靠小巴駁腳，乘車至港鐵粉嶺站約5至8分鐘車程。

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