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【樓市故事】為兒子做好規劃　買間粉嶺樓予他作禮物

股樓投資 16:06 2021/06/09

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樓市持續暢旺，不少買家擔心遲買更貴，故加快入市。值得留意的是，近期多了父母客入市，希望助子女盡快上車。中原地產張曼筠說，粉嶺逸峯5座中層E室，實用面積459平方呎，兩房間隔，原叫價約650萬元，議價後以635萬元易手，實用呎價13,834元。 

代理續說，新買家為同區客，見單位價錢合理，怕遲買更貴，故購入單位贈予兒子作將來之用。據了解，原業主於2013年以390萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺約245萬元，物業期內升值約63%。 

資料顯示，逸峰位於粉嶺馬適路1號，於2014年第四季入伙，建有4座住宅大樓，提供728個單位，實用面積由263平方呎起，至最大1,307平方呎。值得留意的是，逸峯並非坐落於鐵路沿綫，要靠小巴駁腳，乘車至港鐵粉嶺站約5至8分鐘車程。

【6月部署】冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 逸峯 粉嶺 中原地產

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