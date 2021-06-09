【疫市贏家】80後工程判頭 半途出家做地產代理 月入躍升至六位數字 成功升呢做業主

過去數月，上車客蜂擁入市，其中一個重要因素是準買家眼見疫情放緩，趁樓市再展明顯升浪前入市。「80後」的Shermon，曾電訊工程判頭達10多年，他毅然於兩年前「半途出家」，投身地產代理行業，憑個人的努力，成績超班，現時月入最高超過六位數字，5月中他也晉物業主行列，成功以437萬元購入旺角新盤千望的開放式單位。

【iM人物專訪】80後電訊工程判頭半途出家做地產代理 月入高達6位數字 上月成功做業主買旺角新盤，詳見【下一頁】

祥益地產高級物業顧問蘇少鴻（Shermon），今年約38歲，原本是一位電訊工程判頭，於該行業工作了十多年，當時的月入可達3、4萬元，但由於工作不算穩定，每完成一份合約，又未知道能否獲得下一份合約，對本身已有家室、育有一位女兒的他來說，工作不能給予他安全感，數年前萌生出轉行的念頭。

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跟家人居於屯門碼頭一帶的他，有一次跟女兒行經屯門一個商場內的地產代理分店時，見到店外張貼招聘地產代理的海報，就鼓起勇氣應徵。他回憶說：「我跟主管說我完全沒有物業代理的經驗，他跟我說不打緊，說只要我肯做就可以，公司也可以提供考牌上的培訓，我就決定加入這行業。」

Shermon於2018年11月加入祥益地產，由於當時未考獲物業代理牌照，因此先從事文職工作，一半時間工作，另一半時間就讀書，為考牌作準備，除了要出席公司提供的培訓課程，也每天到圖書館溫習。「當初準備考牌時，我自以為自己有工作經驗，以為自己會較易考到牌，但原來是另一回事。因為我是由零開始，當時讀書是十分辛苦。」

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埋首讀書近4個月，2019年3月時他「一TAKE過」成功考獲物業代理牌照，那次考生的合格率只有10餘%，比以往20餘%的合格率低，Shermon十分慶幸自己成為10餘%的幸運兒。「我決定轉行時35歲，最初是抱着試一試的心態，如做得不好的話，最壞只打算拿一個最低工資，幸好最後成功入到行，正式從事地產代理。」

成功考到牌照後，Shermon數日後就促成一單租賃成交，成功為業主以8,000元租出兆禧苑單位。「該單位租客是一位先生來，他當時要求較低的租金，最後我幫他成功找到這單位。後來我跟這位先生繼續接觸，才得知他本身持有屯門海翠花園一個實用面積521平方呎的單位，但單位要先給自己的女兒居住，所以才要搬出來找租盤。他跟我說，如將來要沽出單位，到時一定會找我幫忙。」怎知在一年多後，該位先生真的再來到舖頭找Shermon，請他幫忙放盤。最後Shermon很快找到買家承接該單位，單位以560萬元沽出。「其實我們做街坊生意就要這樣，要慢慢跟他們建立關係，我覺得這是有意思的，做好一單交易後，大家維持良好的關係，不能『是是但但』地做。」

轉行後，Shermon每月促成的成交約有7、8宗，初入行時他主要促成的租務成交為主，但近年他主要促成買賣成交，以剛過去的5月份為例，他促成的7宗成交中，已有6宗為買賣成交，一個人已為公司賺了40多萬元的營業額，於競爭甚大的地產代理界來說，可算十分厲害。

他認為作為物業代理，做任何事情也要真確，千萬不要向客人吹噓，「事情是這樣就要如實說出來，不能對客人隱瞞事情，如單位有問題，不能為了促成生意而隱瞞，這樣才能跟客人建立互信。」當然，做物業代理是多勞多得，即使已過下班時間，Shermon也會留在公司跟進銷售。「有時放工後，我就會從客人的角度去想，分析一下有甚麼單位適合客人，再去進行分析，或者進行電話上的跟進，這些功夫一定要做的。」他的上司Kevin也笑言：「就算已收工，他仍留在公司，要我們趕他走，叫他快點回家看女兒。」

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於物業代理行業闖出一片天，上月中Shermon決定上車做業主，以約437萬元購入內房遠洋集團（03377）旗下、位於旺角新盤千望實用面積172平方呎的單位，單位將來會自住或收租。他表示，決定買入新盤樓花的原因，是只需付樓價一成，不用一次過付一大筆首期，「我在2023年才需要開始供款，資金上較為鬆動。」

「其實我一向已儲了足夠的首期，為何於現在購入單位呢？最主要的原因是我覺得現在的生活較安穩，給予我安全感。如果工作及收入不穩定的話，我一定不會作出置業的決定。在這裏工作，令我儲得更多錢，而且儲錢更快，尤其是收入再近一年更加穩步地上升，這是我意想不到的。」

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記者：陳詠妍