【北水ETF】港股科技ETF密集推 專家拆解加大布局港股玄機

▲ 恒生科指見頂後暫乏力再闖新高，但北水仍密集推出主攻港股科技板塊的ETF。

雖然科技股暫不再是港股領頭羊，恒生科技指數於8000關爭持，但北水基金仍熱衷推出專攻科技板塊的相關ETF，而港股科技ETF更密集發行，如今天（6月9日）搶推的景順長城中證港股通科技ETF等。

內地媒體指，現時約有128隻新基金上架，若成功募資，將再迎來千億（人民幣，下同）活水，早前已有3隻爆款產品各自賣出逾百億元。

誠然，第二季開始基金公司爭飲頭啖湯， 密集布局科創成長賽道，眼下兩大類ETF為當旺產品，包括港股科技指數ETF及雙創50ETF，成各家基金公司激爭之地。

首隻中證港股通消費產品登場【下一頁】

業內人士拆解基金逆市鬥推ETF底蘊，因ETF推出有先發優勢和規模優勢，具備先發優勢的ETF，甫上市即獲得數十億元交易量，一旦做大規模形成護城河，很難被其他同類型基金超越。另外，ETF流動性愈好就愈受捧，交投就愈活躍，吸引更多投資者。

正因科創成長賽道頓變基金公司重點布局方向，相關被動指數產品近期密集出台。首批恒生科技ETF上市後，近期仍有多隻港股科技指數產品進入發行期。此外，追蹤中證科創的創業50指數50ETF也在密鑼緊鼓籌備，可見競爭白熱化，尤其是在熱門稀缺標的上，激鬥連場之際，港股科技ETF密集發行，繼五一假期前後，華夏及易方達旗下恒生科技ETF過關，從放行到發行再成立掛牌，首批7隻恒生科指ETF出台不用1個月。

北水名牌基金突撤限購令【下一頁】

及至5月中旬，又有一批港股科技ETF過關，包括三大類型：（1）恒生港股通中國科技ETF，平安基金與銀華基金等旗下產品獲批；（2）中證港股通科技ETF，景順長城基金、華泰柏瑞基金、鵬華基金、國泰基金、海富通基金等亮綠燈；（3）中證香港科技ETF，南方基金及招商基金等獲開閘。

當中兩產品已鬥搶閘，不惜撞期打對台，海富通中證港股通科技ETF網上現金認購期為6月8日至10日，網下是6月7日至10日。景順長城中證港股通科技ETF，網上現金申請日期為6月9日至11日，網下是5月31日至6月11日。

專家續剖析，基金公司爭相大力布局港股科技ETF，主因港股投資熱度高，且瞄準港股中的科技龍頭等具有稀缺性。另一方面，也有部分ETF囊括了A股、港股的科技板塊。現正推售的華安中證滬港深科技100ETF，就融合了A股和港股的核心科技資產。從中證滬港深科技100指数成分股來看，其A股的成分股基本集中在電子、計算機行業，港股則主打科技、工業及醫療保健等。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源