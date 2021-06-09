  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (三) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】公告澄清兼進行回購 摩通上調中國恒大評級

股樓投資 15:41 2021/06/09

分享：

摩通發表報告，指中國恒大 （03333） 與盛京銀行 （02066） 涉及關連交易被監管機構調查後，恒大股價跑輸國指近8%。該行指，恒大發表公告，指公司近日涉及經營狀況、資金鏈、打折賣房等的消費都是惡意中傷，公司現時生產經營正常，亦沒有違反法律法規，加上周一（7日）進行回購，均反映公司的信心。

摩通又指，近期市場氣氛改善，恒大銷售料有所改善，預計可消除投資者的憂慮，考慮到以上因素及過去公司回購後的表現，因此上調公司評級至增持，目標價定為15元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 增持 恒大 目標價 回購 中國恒大（03333） 盛京銀行（02066） 恒生中國企業指數 中國

上一篇文章

【港鐵減價】由6月27日起開始 本年度港鐵票價將下調1.85%

下一篇文章

【大行點睇】第三方銷售疲弱 大摩美銀齊下調頤海國際目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段