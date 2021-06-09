【大行點睇】公告澄清兼進行回購 摩通上調中國恒大評級

摩通發表報告，指中國恒大 （03333） 與盛京銀行 （02066） 涉及關連交易被監管機構調查後，恒大股價跑輸國指近8%。該行指，恒大發表公告，指公司近日涉及經營狀況、資金鏈、打折賣房等的消費都是惡意中傷，公司現時生產經營正常，亦沒有違反法律法規，加上周一（7日）進行回購，均反映公司的信心。

摩通又指，近期市場氣氛改善，恒大銷售料有所改善，預計可消除投資者的憂慮，考慮到以上因素及過去公司回購後的表現，因此上調公司評級至增持，目標價定為15元。

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