【新股IPO】朝聚眼科醫療擬本周尋上市聆訊 計劃集資約3億美元

內地眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療遞交上市申請，根據外媒報道，公司正尋求本周通過聯交所上市聆訊，並啟動預路演工作，計劃集資大約3億美元(約23.3億元）。海通國際及華泰國際為聯席保薦人。

公司的集資所得將會用於建設新醫療機構、於有合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級信息系統以及用作一般資金用途。

朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭創立，根據初步招股文件顯示，公司現時經營內地17間眼科醫院及23間視光中心，主要業務包括屈光矯正、近視防控以及提供視光產品等消費眼科服務，以及白內障、青光眼、斜視等常見眼科疾病治療的基礎眼科服務。

收益部分主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務，直至去年頭9個月內，其收入按年增8.5%至5.96億元（人民幣，下同）；純利按年增59.3%至1.05億元。

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責任編輯 : 陳子謙