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【疫苗接種】半島酒店傳要求員工打針否則裁員　大酒店：若數月內業務無改善考慮節流

股市 15:37 2021/06/09

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半島酒店母企大酒店 （00045） 此前受疫情打搫時，一直未有裁減香港員工，但國際旅遊未恢復下，酒店業生意仍未見大起色。本地傳媒引述消息指，半島酒店近日貼出內部告示，當中大酒店營運總裁包華指，一旦酒店在6月底前未能達到70%接種率，或會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。

大酒店回覆本報查詢指，正如信函所述，新冠疫情持續為集團業務帶來負面影響，如果公司業務情況在未來數個月仍未有改善 ，酒店將考慮實施其他節約成本措施，當中可能會包括裁員。集團希望就新冠疫情所帶來的巨大挑戰作一個反映現實的陳述，尤其是疫情對本港的公共衛生和集團的業務所造成的打擊。

半島酒店母企CEO稱本地生意「做極有限」，國際旅遊為復甦最低門檻，看【下一頁】

大酒店指，集團的首要任務，是守護員工的健康，也會盡可能保住同事的就業崗位。接種疫苗是最快捷的方式，讓集團員工以及他們家人免受病毒感染，以及幫助香港的旅遊業和酒店業重回正軌。

集團又指，該信函和之前所推出的接種疫苗獎勵計劃，都是有著同一個共同目的，就是希望鼓勵員工儘快接種疫苗，也是有見於新型變種病毒正在蔓延，香港的疫苗也將於9月份過期。  

半島酒店首季平均房租跌至2642元，看【下一頁】

COO：對拒絕接種的同事感到非常失望和憤怒

據報道指，包華在信中指出香港在過去兩年經歷巨大挑戰，包括示威運動及新冠病毒疫情爆發。過去兩年集團全力支持員工生計，雖然公司酒店業務持續錄得虧損，集團去年損失20億元，目前每月虧損約6,000萬元，但酒店至今並沒有裁員，而公司海外的酒店已有約2,000名同事失業。

信中又展示了各地區的新冠疫苗接種率，以馬尼拉為例，當地疫苗供應不足，但打針比率高達45%，其中香港是最低的，據了解半島酒店整體疫苗接種率大約只有15%。包華指，對於拒絕接種的同事感到非常失望和憤怒，明言如果接種率不達70%，有機會在7月再公布比較強硬的政策。

報道又引述半島酒店員工指，公司已同時要求員工本周起向人事部匯報是否已經登記了接種疫苗。該員工亦批評，公司「反口」，此前已明言不會「強迫打針」。

大酒店上月起推出「打針假」，每名員工打齊2針，除了可獲2天有薪假外，更可最多獲4000元現金。

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編輯：袁諾曦

港股 大酒店（00045） 裁員
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