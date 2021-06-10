【職場熱話】眼見個個女同事都拿Chanel手袋　港男諗住買個氹人開心　網民紛喻：不要做傻事

職場有時會成為女同事爭妍鬥麗的地方，每件衣服、手袋、飾物都會成為同事的話題。近日在討論區，就有網民表示眼見個個女同事都拿著Chanel手袋上班，令他希望買一個來哄對方開心，於是打算問網民手袋最便宜需多少錢。帖文引來不少網民紛紛勸喻事主「不要做傻事」。

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事主以「個個女同事都帶住Channel（實際串法為Chanel）手袋返工，我想問最平入場費幾多錢？」為題在討論區發帖，表示自己看到後想買一個送人，想令對方開心。但自己只有4萬元預算。於是上來問網民Chanel手袋最便宜多少錢一個。

帖文一出，引來網民紛紛回應，不少網民都嘲笑事主「Chanel」的串法，並指「Channel」手袋不值錢，「Channel應該幾百元就有，Chanel就要幾萬。」、「Channel手袋應該不貴，淘寶可能有」；另外，亦有不少網民叫事主「不要做傻事」、「不要做傻事，買個入門版便宜貨，在『識貨』的人眼中，跟用假貨沒太大差別」、「浪費氣力，對女人來說，無論你買入門版，旗艦版也好，要說你的一樣就，無謂浪費錢，給幾千元買個小眾designer（設計師）的袋更好」、「別傻了，你以為送給她拿著上班好威風？過多幾個月出了新款，你送那些就變成舊款，然後那些女同事如果收不住口絕對會問她『咦，出了新款你沒買？』到手袋變成舊舊款，難道你又買新款給她？」

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責任編輯：黃苑筠