【大行點睇】第三方銷售疲弱 大摩美銀齊下調頤海國際目標價

大摩發表報告，指第二季為火鍋淡季，頤海國際 （01579） 今年第二季銷售增長放緩，集團今年以來來自第三方的銷售僅微升，加上去年高基數令公司增速放緩，拖累公司股價自3月底下跌逾三成。大摩預計，公司短綫利潤率可見度較低，中期則銷售增速料在25%左右，因此下調2021年至2023年年度盈利預測，較原來預計降低10%至15%，目標價更大幅由100元降至62元，維持與「大市同步」評級。

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而另一間大行美銀證券亦看淡頤海，指第三方銷售疲弱，競爭持續劇烈，產品組合亦轉型較低毛利產品，加上研發開支上升，因此下調下明兩年每股盈利，較原來預測調低11%至14%，料未來增速放緩及利潤率受壓，將引發估值下調。美銀證券把目標價由82元降至67元，評級為「跑輸大市」。

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