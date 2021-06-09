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【ET講股通】孫運喜：決戰前夕 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:56 2021/06/09

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，決戰前夕，港股窄幅波動，成交淡靜，恒指全日收報28742點，跌38點，大市總成交1,163億元。科技股續弱勢，阿里巴巴 （09988） 跌1%至208元；中海油 （00883） 升3%至9.02元。

美5月CPI明揭盅  暴風雨前平靜

市場靜待美國明天公布的通脹數據，5月CPI看升4.7%。世銀預期全球經濟增長高達5.6%，美國6.8%，中國8.5%，隨着經濟復甦，市場對通脹的憂慮持續升溫。德銀批評儲局忽視通脹風險，猶如為全球留下一枚定時炸彈，影響將屬毀滅性。

前儲局高層科恩亦指，擔心儲局無法應付通脹日益向上的威脅，或有機會被迫大幅度、快速控制風險，難免令人憶起80年代儲局大幅加息遏抑通脹的往事。

展望明天，恒指料續於28700至29000點之間上落，恒生科指於20天綫爭持。

【「ET講股通」問股環節，包括︰榮昌生物、福祿、香港寬頻、金蝶、中廣核電力、招行、中銀、新地︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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欄名 : ET講股通

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