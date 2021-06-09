【Anson Kong】渣打Together V-run虛擬跑今起報名　Mirror成員Anson Kong拍宣傳片（有片）

▲ 渣打邀得Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）等為是次虛擬跑拍攝宣傳短片。

渣打香港將於6月21日至7月11日期間推出「Together V-run一起跑。一齊FUND」（「Together V-run」）慈善虛擬跑活動，6月9日開始接受報名，活動不設年齡限制，費用全免。渣打並邀得Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）等為是次虛擬跑拍攝宣傳短片。

跑手只需於Together V-run網站（https：//togethervrun.viu.tv）登記，然後在6月21日至7月11日每周上載相關跑步紀錄，每星期累積達指定跑步里數，渣打將透過渣打銀行慈善基金捐出最多合共500萬元予香港青年藝術協會，支持「 青年創意產業工作計劃」，為畢業生提供相關工作機會。

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渣打指，所有於活動期間累積達3公里跑步里數的跑手可獲得電子證書，每星期累積最多跑步里數並於該星期累積至少10公里的參加者，更可額外獲最多300元電子購物禮券。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，「一起，我們跑更遠」（Together we run further）一直都是渣打香港馬拉松的精神，疫情下未能相聚，但無阻大家繼續以行動挑戰自我，並且集合力量支持未來的社會棟樑。

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