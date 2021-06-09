【樓市熱話】單位風水差 剋夫變單親 生意失敗 裝修師傅直呼：「唔好亂買樓！」

長輩一直都對風水十分講究，無論是名字，還是房間，他們通通都有要求。有人認為他們十分迷信，但事實也並非無道理。近日有網民於網上討論區發文，指單位的風水真的很重要。

網民經歷：

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有人詢問樓主怎樣才算是風水屋，樓主回應稱要看個人感覺。例如一入屋就覺得不舒服，又或是對着車站，旁邊是高速公路的單位，是「有聲煞」；單位格局有問題，如廚房在中間，一開門就看到爐頭會令人散財。

有網民同意樓主的說法，指最近新流行的閣樓和地台櫃都令自己感到不舒服。

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不過不少人都覺得樓主是神棍，指是心理作用影響了行為，世界上根本沒有風水一說。

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責任編輯：張瑋婷