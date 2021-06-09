金正恩瘦了？專家憂慮與北韓政局有關（多圖）

▲ 北韓官媒早前發布金正恩開會的照片，有外媒發現金正恩較去年同期明顯變瘦。

北韓自新冠肺炎疫情爆發以來鎖國多時，北韓領袖金正恩也減少公開露面。北韓官媒早前發布金正恩開會的照片，有外媒發現金正恩較去年同期明顯變瘦，但反而引起外界專家對北韓政局的憂慮。

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北韓官媒上周六（5日）發布，金正恩上周五（4日）主持北韓勞動黨第8屆中央委員會第一次政治局會議的照片。而這次會議，也是金正恩暌違約一個月以來首次出席公開活動。

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金正恩的體型一向較肥胖，但專門跟進北韓現況的新聞網站NK News報道指，金正恩在近照中明顯變得更瘦。

金正恩慣常佩戴瑞士的IWC萬國錶，去年多次被拍到佩戴同一款手錶。NK News分析金正恩上周五主持會議的照片，發現穿過錶帶扣和固定環的手錶帶長度明顯較1年前更長，判斷出金正恩明顯變瘦。

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美國麻省理工學院（MIT）政治學副教授納朗（Vipin Narang）分析指，如果金正恩是為健康理由而減肥，可能代表北韓背後正出現金正恩繼任人之爭可能已經在幕後進行。

據南韓國家情報院（NIS）於2020年11月時的估計，金正恩體重約為140公斤，料他自上台以來每年平均增加6至7公斤的體重。

責任編輯：鄭錦玲