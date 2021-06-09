【人才招聘】耀才證券開放前線及後勤崗位招聘　個別職位月薪達六位數

▲ 耀才證券開放前線及後勤崗位招聘 個別職位月薪達六位數

耀才證券 （01428） 剛於本周一及二在耀才九龍總辦事處舉行大型招聘日，現正開放前線及後勤等多個工作崗位，個別職位月薪更高逾六位數字。主席助理兼人力資源總監葉頴恩表示，集團不斷招兵買馬以配合業務最新發展方針，及持續提升服務質素，務求繼續穩佔行業龍頭置位，並進一步拓展市場版圖。

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葉頴恩表示，雖然過去一年本港經濟不景氣，惟耀才在逆市中仍締造佳績，20/21年度稅前純利達8.17億港元，創上市以來同期新高；客戶戶口總數更按年攀升約43%至逾48萬個。國內市場需求龐大，增長潛力極為可觀，成為集團開拓業務的重點市場。

葉頴恩又指，儘管現在銀行或其他券商均透過科技裝備回應客戶的查詢，但耀才在不斷提升科技外，仍非常重視為客戶所提供貼心的實體服務，現時正是徵集良將的好時機。

她續指，耀才希望為有意投身於證券行業的有志之士提供寶貴機會，因此其請人的宗旨，在於應徵者是否具備勤奮好學的態度，以及對證券行業充滿熱誠等。

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編輯：梁安琪