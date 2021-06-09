【港鐵減價】由6月27日起開始 本年度港鐵票價將下調1.85%

港府指，根據港鐵現行的票價調整機制，2021年港鐵票價將下調1.85%，並將於6月27日起實行新票價。

運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵公司每年會按預設等級表，就前一年基本業務利潤水平撥出相應的票價優惠款項和乘客分享，並在2017年票價調整機制檢討後，港鐵公司提升就不同利潤水平而撥出的票價優惠款項，亦提高每年的利潤分享金額上限。

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同時，在2013年票價調整機制後，引入「負擔能力上限」安排，任何按機制方程式得出的票價上調幅度，不得高於相應期間的家庭每月入息中位數變動；「負擔能力上限」安排於2019年及2020年啟動，而由於今年票價將向下調整，當年因「負擔能力上限」安排而尚未實施的票價調整幅度將機制延後處理。

根據政府與港鐵公司簽訂的《營運協議》，下一次的票價調整機制檢討將於2023年完成。政府每次檢討機制時均會諮詢社會各界的意見，包括港鐵公司盈利水平與票價的關係、市民負擔能力，以及處理延後加幅的安排等，並與港鐵公司進行商討，務求制訂一個能夠平衡不同意見的方案。

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責任編輯：潘曉豐