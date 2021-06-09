放寬移民措施　加拿大新增2途徑　助港人獲永久居留權

加拿大當局周二（8日）宣布，為當地工作或畢業的港人新增兩個新途徑，獲得永久居留權。

綜合報道，加拿大是次推出的新措施分為2種途徑：首類申請者須於過去3年，在加拿大認可的專上教育機構畢業，其中至少有50%的授課時間，須身處加拿大境内。

第二類的申請者，則需要於前3年內，在加拿大全職工作至少一年，又或是擁有最少1,560小時的兼職工作經驗。另外，申請者也須在過去5年內，取得加拿大認可之專上教育機構畢業或相等的資格，惟全職學生或自僱人士不在計算之內。

以上兩類的申請，均須持有BNO或特區護照及加拿大臨時居留簽證；申請人又需要符合當地語言水平，並滿足特定語言、教育、工作和資格要求。有關政策在6月1日生效，直到2026年8月31日為止，但亦有機會隨時取消安排。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino​）表示，首批港人在150多年前來到加拿大，又形容香港人為加拿大作出不可思議的貢獻。他續指，希望香港年輕人選擇加拿大，強調有技能的人士在加拿大都有獨特的發展機會，同時有助當地加快經濟復甦。

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責任編輯：黎淑雯