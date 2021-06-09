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【電子消費券】AlipayHK推「宅度假Staycaton」優惠回贈最多20%　須登記領取電子消費券

Hot Talk 14:44 2021/06/09

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5000元電子消費券登記詳情料6月下旬公布，各家電子消費券儲值工具營運商加緊宣傳推廣，由螞蟻集團、長和合資的Alipay HK公布，電子消費券「宅度假Staycation」優惠，與香格里拉酒店、馬可孛羅酒店和凱悅國際酒店3家酒店集團合作，在酒店內餐廳住宿最多回贈20%，前提是用戶以AlipayHK領取並使用政府派發的電子消費券。

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Alipay HK表示，在香格里拉酒店集團、馬可孛羅酒店集團旗下酒店25間餐廳消費滿1000元即減200元，而與凱悅國際酒店集團的合作就可適用於酒店餐廳、住房，但回贈金額較少，消費滿1000扣減100元。

另外，Alipay也和多家旅遊產品商戶合作，詳情如下：

KKday （1） 惠顧即減20元現金券
（2） 將推出多款獨家Staycation優惠
Klook （1） 惠顧滿2000元即減100元
（2） Staycation獨家產品享有額外8%折扣
永安旅遊 （1） 惠顧滿150元即減15元
（2） 惠顧滿900元即減85元
HT Mall（康泰旅遊網店 ） （1） 惠顧滿100元即享9折優惠（最多減30元）
（2） 惠顧滿500元即減60元
Hutchgo.com及mall.hutchgo.com （1） 惠顧滿800元即減50元
（2） 惠顧滿1500元即減100元

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編輯：麥德銘

住宿 酒店 Staycation 螞蟻集團（06688） 長和（00001） 電子消費券 永安旅遊 支付寶

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