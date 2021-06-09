【電子消費券】AlipayHK推「宅度假Staycaton」優惠回贈最多20%　須登記領取電子消費券

5000元電子消費券登記詳情料6月下旬公布，各家電子消費券儲值工具營運商加緊宣傳推廣，由螞蟻集團、長和合資的Alipay HK公布，電子消費券「宅度假Staycation」優惠，與香格里拉酒店、馬可孛羅酒店和凱悅國際酒店3家酒店集團合作，在酒店內餐廳住宿最多回贈20%，前提是用戶以AlipayHK領取並使用政府派發的電子消費券。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Alipay HK表示，在香格里拉酒店集團、馬可孛羅酒店集團旗下酒店25間餐廳消費滿1000元即減200元，而與凱悅國際酒店集團的合作就可適用於酒店餐廳、住房，但回贈金額較少，消費滿1000扣減100元。

另外，Alipay也和多家旅遊產品商戶合作，詳情如下：

KKday （1） 惠顧即減20元現金券

（2） 將推出多款獨家Staycation優惠 Klook （1） 惠顧滿2000元即減100元

（2） Staycation獨家產品享有額外8%折扣 永安旅遊 （1） 惠顧滿150元即減15元

（2） 惠顧滿900元即減85元 HT Mall（康泰旅遊網店 ） （1） 惠顧滿100元即享9折優惠（最多減30元）

（2） 惠顧滿500元即減60元 Hutchgo.com及mall.hutchgo.com （1） 惠顧滿800元即減50元

（2） 惠顧滿1500元即減100元

相關文章：

【電子消費券】5000元電子消費券下月接受登記 一文看支付寶香港及八達通安排

【電子消費券】陳茂波：本月下旬公布5000元電子消費券登記詳情 料7月4日或5日接受登記

【電子消費券】AlipayHK：中小商戶接入「商戶碼」增2.3倍 為消費券做準備

【電子消費券】WeChat Pay HK「收錢碼」商戶至年底手續費全免 Visa合作推優惠（第二版）

【電子消費券】加八達通入iPhone最多送100元增值額 八達通消費券前夕再谷用量

編輯：麥德銘