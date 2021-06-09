南韓將推出旅遊氣泡計劃 最快下月啟動

隨著新冠疫苗接種計劃推進，各國考慮重啟旅遊業振興經濟。南韓政府公布旅遊氣泡方案，最快將於下月啟動。南韓政府表示，推行旅行氣泡是為了消除國民出行不便，將會分階段放寬出行限制。南韓政府表示正與新加坡、泰國等控疫狀況良好的國家，商議旅遊氣泡詳情。

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南韓國土交通部今年3月表示，考慮引進允許持有新冠病毒檢測陰性證明旅客，免隔離出入境的旅遊氣泡機制。但其後南韓疫情爆發，計劃進度擱置。

南韓國土交通部和文化體育觀光部周三（9日）宣布，將加快與防疫安全國家簽訂相關協議，旅遊氣泡計劃最快下月啟動。南韓政府已與多國與地區溝通，稍後將正式商討計劃詳情。當中國家及地區包括新加坡、台灣、泰國、關島、塞班島等，據報南韓與部分地區的磋商已取得一定進展。

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南韓政府表示，推行旅遊氣泡是為了消除國民出行不便，並拯救陷入危機的航空業。南韓政府打算在推出初期，僅允許完成接種疫苗人士跟團出遊，航班次數及入境人數規模亦會有限制。

據悉，預計每週有1至2趟航班，南韓疫情變得穩定後將進一步擴大。航班入座率為60%，每趟航班入境人數需少於200人，機場亦只限於仁川機場及合作國家與地區指定機場。旅客入境前需完成新冠疫苗接種，並出示3天內有效的新冠陰性檢測證明。

南韓當局表示，會在考慮合作國家與地區的防疫情況後，才引進旅遊氣泡計劃。南韓政府7月會更新社交限制措施，爭取11月達至群體免疫。南韓累計近14.6萬人確診，據當局統計，目前有14.8%人口接受首劑疫苗，完成2劑接種則有4.4%。惟《韓聯社》指因變種病毒持續擴散，南韓或隨時再度爆發疫情。

責任編輯：李俊儀