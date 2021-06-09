【文娛藝術】郵政發行「愛護動物協會百周年」紀念郵票 旨在推廣善待動物

香港郵政為慶賀愛護動物協會成立一百周年，將在6月22日（星期二）發行「香港愛護動物協會百周年」紀念郵票，向市民宣揚「尊重生命，善待動物」的訊息，並推廣人類與動物在社會上應該和諧共處的理念。

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是次一套6枚的紀念郵票選用油畫風格，利用繽紛的色彩和活潑的畫風，展示出愛協百周年誌慶的歡欣氣氛。郵票上分別繪有唐狗、倉鼠、紅耳龜、兔子、短毛家貓及雞尾鸚鵡六種動物，各自傳達不同訊息，例如2元郵票上的唐狗象徵愛協多年來一直致力提升唐狗福利。3.4元郵票上的紅耳龜帶出胡亂放生會為動物帶來極大傷害的訊息等。

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各郵政局將於6月22日起發售這套紀念郵票及相關郵品（包括首日封、郵票、小全張、珍藏卡、套摺、明信片、極限明信片及已蓋銷首日封。）有關這套紀念郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或香港郵政流動應用程式查閱。

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責任編輯：羅浩濂