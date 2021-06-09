歐化國際全年凈盈利 1,680 萬港元 成本控制得宜 下半年轉虧為盈

香港知名傢俬零售商歐化國際（01711） 公佈全年業績。儘管零售環境充滿挑戰，集團總收入上升至2.35億港元，毛利增加13.8%至1.53億港元，而毛利率上升3.8個百分點至65.2%，乃主要由於具有較高毛利率的 「at．home」的貢獻有所增加。



由於收入增加，以及因本集團實施良好及有效的成本控制措施，令經營成本下降，加上 於本年度確認一次性其他收入，集團於本年度錄得凈盈利1,680萬港元。息稅折舊及攤銷前盈利顯著上升至3,520萬港元。每股基本盈利為2.10港仙。集團建議派付末期股息每股0.63港仙。



集團之現金及現金等價物上升至9,370萬港元。期內概無銀行借款，財政狀況穩建。



集團零售分部收入為2.17億港元，佔總收入92.5%。於零售收入中，「歐化傢俬」及「歐化傢俬尊尚店」之合共銷售額為1.51億港元，仍為主要收入來源，佔總零售收入 69.8%。「at．home」之銷售額增加68.0%至4,050萬港元，佔總零售收入18.7%。



集團於香港設有23個銷售點，包括1間 「歐化傢俬尊尚店」陳列室、4間「歐化傢 俬」陳列室、5間「at．home」店，以及合共13間的「多眠樂」專營店、「歐化寶」百貨公司專櫃及限定店。



批發業務方面，歐化透過於香港及澳門逾200家經銷商，批發其自家品牌「歐化寶」旗 下的床褥、梳化床及梳化。憑藉其長遠歷史及優質產品，「歐化寶」自2014年起連續七年獲得由香港中華廠商聯合會及香港品牌發展局舉辦之「香港名牌標識計劃」所授予之「香港名牌標識」。



歐化國際執行董事兼行政總裁吳冠強先生表示：「本港社交活動已逐漸恢復至相對正常，為零售市場提供了有利條件。市場普遍認為，零售及物業市場將呈現更明顯的復甦勢頭。集團對未來零售市場保持謹慎樂觀。於疫情期間，消費者行為已重塑，越來越多地使用網上平台購物。因應此情況，本集團將繼續加強其網上銷售平台，並通過手機應用程式或使用社交媒體展示及推廣其傢俬產品。同時，本集團亦將繼續優化其銷售網絡並加強其市場佔有率，致力實現長遠可持續增長。」



（資料由客戶提供）