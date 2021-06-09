【加密貨幣】薩爾瓦多正式列比特幣為法定貨幣　總統：有助就業及普及金融

近月來多國政府接連出手封殺比特幣，或是加強對比特幣的監管措施，但位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador），卻不顧比特幣的高波動，提出要將比特幣列為法定貨幣。本周三（9日）當天國會投票以84票比62票，通過這一提案，成為世界上第一個正式採用比特幣為法定貨幣的國家。

薩爾瓦多是中美洲最小的國家，官方流通貨幣為美元。因此其經濟極易受到聯儲局貨幣政策的影響。該國總統Nayib Bukele 稱，他提議將比特幣列為法定貨幣的原因之一，便是為了減少其對美國的依賴。

薩爾瓦多也是一個較為貧困的國家，當地經濟高度依賴外來匯款，接近5分之1的GDP都是國際滙款。而該國大約有7成人沒有銀行賬戶，而且這些匯款會被收取較高比例的費用，而使用比特幣將會降低國際匯款的交易成本。

Bukele還指這一提案將會為當地創造新的就業機會，提供普及金融。他發帖文稱，比特幣目前市值為6,800億美元，如若有1%是投資在薩爾瓦多，該國GDP將會因此提升25%。

不過相關消息並未有明顯提振比特幣，周三比特幣最新報34,373，24小時內升4.7%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男