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【加密貨幣】薩爾瓦多正式列比特幣為法定貨幣　當地總統：有助就業及普及金融

環球政經 15:23 2021/06/09

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近月來多國政府接連出手封殺比特幣，或是加強對比特幣的監管措施，但位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador），卻不顧比特幣的高波動，提出要將比特幣列為法定貨幣。本周三（9日）當天國會投票以84票比62票，通過這一提案，成為世界上第一個正式採用比特幣為法定貨幣的國家。

薩爾瓦多是中美洲最小的國家，官方流通貨幣為美元。因此其經濟極易受到聯儲局貨幣政策的影響。該國總統Nayib Bukele稱，他提議將比特幣列為法定貨幣的原因之一，便是為了減少其對美國的依賴。

【加密貨幣】Microstrategy再次發債　加碼至5億美元續買比特幣【下一頁

再者薩爾瓦多經濟高度依賴外來匯款，接近5分之1的GDP都是國際滙款。而該國大約有7成人沒有銀行賬戶，而且這些匯款會被收取較高比例的費用，而使用比特幣將會降低國際匯款的交易成本。

Bukele還指這一提案將會為當地創造新的就業機會，提供普及金融。他發帖文稱，比特幣目前市值為6,800億美元，如若有1%是投資在薩爾瓦多，該國GDP將會因此提升25%。

不過相關消息並未有明顯提振比特幣，周三比特幣最新報34,373，24小時內升4.7%。

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编辑：李勝男

貨幣政策 薩爾瓦多 美國聯儲局 比特幣
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