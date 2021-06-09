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【比特幣】全國首國列為法定貨幣 高票過薩爾瓦多國會

環球經濟金融 14:37 2021/06/09

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中美洲國家薩爾瓦多國會通過法案，以壓倒性多數支持，通過將比特幣（Bitcoin）列為薩爾瓦多法定貨幣，是全球首個正式接納比特幣為法定貨幣的國家。

以太幣改革推動環保化 升級後更慳電

eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT

當地商家可以比特幣顯示商品價錢，民眾可以比特幣交稅，而比特幣交易不會被徵收資本增值稅。

薩爾瓦多另一法定貨幣為美元，根據法例，當地不會限制比特幣與美元的兌換，價格將由市場決定。當地政府將提供相關的必須訓練，助民眾學習使用比特幣。

【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級

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責任編輯：林建忠

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