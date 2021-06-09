【比特幣】全國首國列為法定貨幣 高票過薩爾瓦多國會 環球經濟金融 14:37 2021/06/09 分享： 中美洲國家薩爾瓦多國會通過法案，以壓倒性多數支持，通過將比特幣（Bitcoin）列為薩爾瓦多法定貨幣，是全球首個正式接納比特幣為法定貨幣的國家。 以太幣改革推動環保化 升級後更慳電 eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT 當地商家可以比特幣顯示商品價錢，民眾可以比特幣交稅，而比特幣交易不會被徵收資本增值稅。 薩爾瓦多另一法定貨幣為美元，根據法例，當地不會限制比特幣與美元的兌換，價格將由市場決定。當地政府將提供相關的必須訓練，助民眾學習使用比特幣。 【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級 【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令 責任編輯：林建忠 相關文章 【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級 2021/06/06 【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級 【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令 2021/05/27 【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令 eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT 2021/05/12 eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT 網球手3枚以太幣「賣身」做NFT人形廣告板 2021/04/01 網球手3枚以太幣「賣身」做NFT人形廣告板 NFT首季銷售額突破156億 買家多過賣家1倍 2021/04/14 NFT首季銷售額突破156億 買家多過賣家1倍 你可能感興趣 【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級 17:45 2021/06/06 【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級 【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令 12:59 2021/05/27 【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令 eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT 16:25 2021/05/12 eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT 虛擬貨幣 薩爾瓦多 中美洲 比特幣