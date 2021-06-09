  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (三) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓國推旅遊氣泡 已接種疫苗者最快7月可跟團出遊

環球政經 14:54 2021/06/09

分享：

韓國今日（9日）公布推出「旅遊氣泡」，表示將加快與防疫安全國家簽署旅遊氣泡協定，最快於下月啟動旅遊氣泡機制。同時，韓國政府稱將於7月公布最新保持社交距離措施，致力於11月成群體免疫。

【筍工推介】1823又請人啦！月薪逾1.6萬 睇睇有咩入職要求【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

在引進「旅遊氣泡」初期，政府仍嚴格防疫防控，僅允許完成疫苗接種的人員跟團出遊，預計航班次數每週限於1到2班，待疫情趨穩後將進一步擴大；以入座率60%為準，每架班機的入境人員規模被限制在約200人以下的水平；機場限於仁川機場和相關防疫安全國家所指定的機場。另外，遊客在出境前需完成新冠疫苗接種，領取接種證明，並需出示3天內的新冠檢測陰性證明。

【大行點睇】星港旅遊氣泡即將啟動 富瑞看好國泰客運量復甦【下一頁

韓國國土部今年3月發布航空業支援方案，並考慮引進允許持新冠陰性證明的旅客免隔離出入境的「旅遊氣泡」機制。惟期間由於疫情持續蔓延，相關工作進展不大。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

相關文章

【筍工推介】1823又請人啦！月薪逾1.6萬 睇睇有咩入職要求
今日
【筍工推介】1823又請人啦！月薪逾1.6萬 睇睇有咩入職要求
【大行點睇】星港旅遊氣泡即將啟動 富瑞看好國泰客運量復甦
2021/04/27
【大行點睇】星港旅遊氣泡即將啟動 富瑞看好國泰客運量復甦

你可能感興趣

【筍工推介】1823又請人啦！月薪逾1.6萬 睇睇有咩入職要求
今日 14:49
【筍工推介】1823又請人啦！月薪逾1.6萬 睇睇有咩入職要求
【大行點睇】星港旅遊氣泡即將啟動 富瑞看好國泰客運量復甦
17:19 2021/04/27
【大行點睇】星港旅遊氣泡即將啟動 富瑞看好國泰客運量復甦
旅遊氣泡 疫苗 疫情 航空業 經濟 機場 航空 南韓

上一篇文章

【文娛藝術】郵政發行「愛護動物協會百周年」紀念郵票 旨在推廣善待動物

下一篇文章

【兼職筍工】民政署請兼職牌照事務助理(支援) 時薪62.1元 你又覺得吸唔吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段