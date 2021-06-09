韓國推旅遊氣泡 已接種疫苗者最快7月可跟團出遊

韓國今日（9日）公布推出「旅遊氣泡」，表示將加快與防疫安全國家簽署旅遊氣泡協定，最快於下月啟動旅遊氣泡機制。同時，韓國政府稱將於7月公布最新保持社交距離措施，致力於11月成群體免疫。

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在引進「旅遊氣泡」初期，政府仍嚴格防疫防控，僅允許完成疫苗接種的人員跟團出遊，預計航班次數每週限於1到2班，待疫情趨穩後將進一步擴大；以入座率60%為準，每架班機的入境人員規模被限制在約200人以下的水平；機場限於仁川機場和相關防疫安全國家所指定的機場。另外，遊客在出境前需完成新冠疫苗接種，領取接種證明，並需出示3天內的新冠檢測陰性證明。

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韓國國土部今年3月發布航空業支援方案，並考慮引進允許持新冠陰性證明的旅客免隔離出入境的「旅遊氣泡」機制。惟期間由於疫情持續蔓延，相關工作進展不大。

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