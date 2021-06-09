【兼職筍工】民政署請兼職牌照事務助理(支援) 時薪62.1元 你又覺得吸唔吸引

民政事務總署轄下的牌照事務處請兼職牌照事務助理(支援)，時薪62.1元， 需在DSE或會考中五科考獲第2級，主要負責瀏覽刊登在本地及海外網站、社交媒體平台的酒店／賓館廣告。職位的工作地點須視乎部門的運作需要而定，或有可能需要戶外工作。每星期的工作時數會按部門運作需要而定，但一般每星期不會多於16小時。合約期內之任何特定期間並沒有最低工作時數的保證。此外，職位的工作時間通常為星期一至五，亦可能須不定時及逾時工作(包括晚上、星期六、星期日及公眾假期)。與此同時，職位按非公務員合約條款受聘，為期12個月。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk/) 下載。申請書填妥後，須連同學歷、證書、正式的修業成績表及其他相關資料的副本，於截止申請日期下午六時或之前送交下述地址。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資，以免申請未能送達下列查詢地址。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理。且申請將不會被接納。申請人如非使用所需表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，或遞交資料不全，或逾期遞交，或經電郵/傳真提交申請表格，其申請將不獲考慮。申請人通常會在截止申請日期後六至八個星期內接獲面試通知。未獲邀參加面試者，即作落選。

聯絡地址：香港太古城太古灣道十四號十樓民政事務總署牌照事務處

查詢電話：2881 7036

截止申請日期(日/月/年) ：22/06/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂