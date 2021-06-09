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【異動股】一度傳憂慮未來奶粉銷量降 中國飛鶴今早曾急跌近一成

股樓投資 14:45 2021/06/09

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內媒報導引述中國飛鶴（06186）董事長冷友斌表示，受疫苗接種影響，很多有生育計劃的夫婦未能於6個月內備孕，故預期未來1至2年的奶粉銷量會出現斷崖式下跌。惟其後多個內地媒體撤回有關報導，並引述冷友斌指飛鶴遂漸挽回內地消費者的信心。中國飛鶴今早開市後急跌8.5%，創18.84元的一個月低位，現跌5.8%，報19.4元，成交23.8億元。

[異動股] 歐化去年度虧轉盈兼首次派息 中午大升41%  詳情請看[下一頁]

另外，飛鶴中午發公告指，董事會計劃由即日起，以不超過2億美元於公開市場回購公司股份，回購股份總數將不會超過已發行股數的10%。回購資金來自現金儲備，及自由現金流。

【券商點睇】南方用電負荷上升 煤炭業保持高景氣  詳情請看[下一頁]

公司表示，管理團隊有信心實現2023年的中期目標及2028年長期經營目標，並認為股份回購計劃將符合公司及股東的整體最佳利益。

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撰文 : 趙家盈

港股 疫苗 中國飛鶴（06186） 異動股 奶粉 回購 中國
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