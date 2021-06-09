【筍工推介】1823又請人啦！月薪逾1.6萬 睇睇有咩入職要求

效率促進辦公室1823近日招聘客戶服務主任，職位不屬公務員空缺，合約期一年。政府職位空缺網頁顯示，申請者如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮，同時需接受中文文書處理速度測驗。此外，獲聘用者需通過培訓後測試才會獲續聘，培訓期間月薪14,280元，培訓後月薪可達16,810元。面試將於7月上旬舉行，獲聘用者最快須於7月中旬上任，及被調派至油麻地或葵涌的1823辦公室工作。申請將於本月22日截止，有意者可透過網上或以郵寄方或遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請人須於2021年6月22日香港時間下午5時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址（如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約2至3個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址:葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話:2928 6997

截止申請日期(日/月/年) :22/06/2021 17:00:00

部門網址:http://www.1823.gov.hk

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