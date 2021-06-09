【新股IPO】眾安國際夥安安投資推「新股易」　代抽新股分成20%全年回報

▲ 眾安推出金融品牌ZA One 首推全權委託服務「新股易」

眾安在線 （06060） 於香港成立的眾安國際宣布推出全新綜合金融品牌「ZA One」，為用戶打造一站式財富管理服務。由即日起，用戶可透過ZA One的應用程式使用全權委託服務「新股易」。新股易由ZA One創始合作夥伴AA Invest（安安投資）提供投資服務。AA Invest受香港證監會監管，並持有證監會頒發的1、4及9號牌照。

新股易主要專注新股投資，上市後即時賣出套現，再瞄準下一個新股機會。每個賬戶均由專家獨立操作，投資團隊以研究和量化模型為基礎，為用戶嚴選優質新股，並在上市後適時賣出。另外，用戶毋須就任何未中籤的新股支付手續費。

使用新股易的用戶須至少存入30000元，每月將收取8.8港元的管理費（現時加入可獲永久豁免），另外每年將收取全年回報的20%作為表現費。

為慶祝新股易面世，ZA One推出迎新優惠，包括：1） 首1000名參與新股易的用戶可享終身免管理費；2）新股易用戶邀請好友憑專屬邀請碼成功開戶並加入新股易，推薦人可獲100元現金回贈，被推薦人可獲200元現金回贈；3）現時使用服務，連續滿一年可獲200元獎賞，滿2年再獲300元獎賞，滿3年獲500元獎賞。

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記者：梁安琪