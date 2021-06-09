【新冠疫苗】美國7成成年人打首劑 如期達標有難度

美國總統拜登早前訂立目標，希望於7月4日的美國獨立日前，有7成的成年美國人接種首劑新冠疫苗。美國各地出盡法寶「谷針」，但美國目前每日的新冠疫苗接種劑量仍大幅回落。外媒指美國要在未來近一個月内接種1,500多萬劑新冠疫苗，才有望達標。

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距離拜登（Joe Biden）訂立的限期只有不足一個月，美國接種新冠疫苗的速度已回落至每日 少於40萬人接種，遠低於兩個月前每日近200萬人接種的高位。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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美國如果要在7月4日前達到7成成年美國人接種首劑的目標，在接下來約25日内將合共需要接種1,550萬劑疫苗，平均每日要接種62萬劑疫苗。

美國有14州的成年人口接種率達70%或以上，另外有12個州有望於7月4日前達到70%，而其餘的州料較難如期達標。

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其中密西西比州的疫苗接種率僅達34% 左右，該州共和黨州長里夫斯（Tate Reeves）形容拜登的目標武斷（arbitrary）。該州的疫苗接種率急劇下降，料尚需大半年才能達到70%。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二（8日）於記者會上表示，他仍希望拜登訂立的目標能如期實現，又指聯邦政府正懇求（pleading）各州接下來加強推動民眾打疫苗。

責任編輯：鄭錦玲