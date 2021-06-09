【三星新機】三星平價旗艦機Galaxy S21 FE售價曝光　傳今年8月內發表

▲ 韓國外媒報道指，三星有機會在今年8月內發表Galaxy S21 FE，該機定價較上一代Galaxy S20 FE便宜。

智能手機市場向來競爭激烈，近年更有不少消費者青睞性價比更高的手機。有韓國外媒報道指，三星有機會在今年8月內發表Galaxy S21 FE，其手機定價較上一代Galaxy S20 FE便宜，該機更有機會搭載高通S888或Exynos 2100芯片。

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報道指出，去年三星發布的Galaxy S20 FE，售價為89.98萬韓圓（約6,379港元），並以中低價格來吸引消費者。消息傳出，三星或會在未來數月推出新款Galaxy S21 FE，售價將介乎於70至80萬韓圓（約4,963至5,672港元）。網民@evleaks曾經透過Twitter爆料，Galaxy S21 FE會推出紫、綠、黑及白多款顏色，手機採用金屬邊框以及背面設有3個鏡頭，相機設計與Galaxy S21系列相似。

另外，手機或搭載高通S888或Exynos 2100芯片，具備4500 mAh電池容量，6.5吋的AMOLED 屏幕。據悉，去年Galaxy S20 FE在南韓上市後錄得不俗銷量，相信新一代Galaxy S21 FE的售價降低，能進一步提升競爭力並吸引消費者購買。

責任編輯：李寶如