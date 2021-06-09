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【大灣區商機】大灣區消費者習慣網購　網上即時回應兼AI篩選新品助品牌突圍

商業 13:59 2021/06/09

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中小企在疫情下尋求發展的機遇。（資料圖片）

中小企在疫情下尋求發展的機遇。畢馬威（KPMG）、香港貨品編碼協會（GS1 Hong Kong）及滙豐聯合進行一項調查，發現疫後每兩名香港消費者中，就有一名更適應使用網上購物。而大灣區內的內地城市消費者，則59%更適應使用網上購物。

線上購物盛行，更改變過往的零售銷售模式。調查顯示，24%的香港消費者和23%的大灣區內地城市消費者認為，可以接受沒有實體零售店舖。

【疫市營商】港企接受性別多元　新女董事比例新高

中國Z世代消費者的消費需求強勁，亦是習慣使用智能設備，最希望店內購物無縫過渡到網上購物。當中，分別有73%和86%的受訪香港和大灣區內地城市的Z世代消費者表示，希望透過網上聊天系統，快速得到有關貨品查詢的回應，以及期望品牌使用人工智能等科技，幫助篩選新產品。

【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增

調查更顯示，Z世代消費者更喜歡非接觸式購物，香港為60%，大灣區內地城市為77%。他們更期望零售商提供AR功能，幫助網上購物，當中香港達61%，大灣區內地城市達82%。

為了迎合Z世代的需求，76%的受訪零售商表示，已有針對Z世代消費者的策略。而隨着消費者接受線上和線下的零售模式。企業要增加網上體驗，並且要更方便、吸引和容易交易。調查中，發現愈來愈多大灣區內的零售商，使用直接面向消費者的電子商貿，以及第三方電子商貿平台。

【疫市開店】Midway Beef Dogs中環設期間限定店　美國主廚掌舵售美式熱狗

記者：馬意文

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