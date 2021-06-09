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【金融中心】IMF稱許香港金融體系強韌穩健、4大方面仍具風險　港府歡迎肯定金融中心地位

宏觀解讀 13:34 2021/06/09

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IMF稱許香港金融體系強韌穩健、4大方面仍具風險　港府歡迎肯定金融中心地位

國際貨幣基金組織（IMF）完成香港金融體系穩定評估，並發表報告指，香港銀行體系資本、聯繫匯率制度以至應對新冠病毒疫情，都展現金融體系穩定。IMF續指，面對與中國內地廣泛聯繫、高地產估值和中美緊張關係升溫的宏觀金融風險，香港在評估計劃的一系列壓力測試顯示，都顯示能保持穩健。

IMF續指，香港在境外銀行分行、投資基金、家庭及非金融類企業界別方面可能存在風險，建議加強監察在香港同時設有境外銀行分行和本地附屬公司的銀行集團、密切監察以多於一個機構營運的銀行集團的流動性風險，以及確保銀行採用具足夠前瞻性的內部風險模型來監察中國內地貸款。

在樓市方面，IMF認為有關物業和逆周期緩衝資本的政策立場依然合適，但執董會建議香港更細緻地監察家庭界別的償債能力、加強數據收集，並將非銀行類金融機構的按揭貸款業務進一步納入規管範圍內。

評估計劃也檢視香港積極推動金融科技發展的角色。鑑於金融科技的應用層面廣泛，評估計劃建議當局採取更主動的跨界別模式去推動其發展。評估計劃亦歡迎當局計劃推行與氣候相關的強制性披露要求、共通分類目錄及風險評估。

港美商會會長﹕港仍存國際金融中心地位優勢 「兩制」為基石，可見【下一頁】

IMF代表團於2019年9月到訪香港，並於今年2月和3月，以網上形式與政府當局、金融監管機構以及市場參與者討論。報告於5月經基金組織執行董事會討論後通過。

港府歡迎IMF的評估，確認香港金融體系的監管政策穩妥且與時並進，政府與金融監管機構會仔細研究IMF提出的建議，並按情況適當落實相關建議。

財政司司長陳茂波稱，歡迎IMF再次肯定香港作為國際金融中心的地位，IMF對香港金融體系的正面評價，明確肯定政府在穩健的政策、健全的制度框架和市場基礎建設支持下，為維護金融穩定作出的長期努力。

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編輯：麥德銘

經濟 金融監管機構 香港 金融 國際貨幣基金組織 陳茂波 財政司

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