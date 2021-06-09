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【外賣商機】戶戶送發布燒賣訂購數據　旺角為最多訂單地區

商業 13:34 2021/06/09

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戶戶送公布，2020年5月1日至2021年5月1日的燒賣訂購數據。（資料圖片）

疫情下不少人訂購外賣，除了一般午餐晚餐之外，小食亦受歡迎。戶戶送公布，2020年5月1日至2021年5月1日的燒賣訂購數據，最多燒賣訂單的地區依次是旺角、港島東及元朗，反映燒賣愛好者遍布全港。

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最多食肆供應燒賣的地區是旺角，其次為屯門、九龍塘、中區及港島東，覆蓋鬧市及住宅區。而在戶戶送的所有訂單中，有1.4%包括燒賣在內；若只計中菜訂單，比例增至接近兩成（19%）。

訂購量按一粒燒賣3厘米高計算，戶戶送顧客過去一年訂購的燒賣疊起來，有近62幢環球貿易廣場那麼高。至於口味，根據戶戶送的數據，豬肉燒賣的訂購量比魚肉燒賣多出15%。

戶戶送補充，去年底開始，社交媒體上紛紛出現各類食物的關注群組，其中「燒賣關注組」更獲得超過10萬名成員支持，風頭一時無兩，亦證明了燒賣這種地道小食在港人心目中的重要地位，故公布燒賣訂購數據。

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責任編輯：朱悅瀅

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