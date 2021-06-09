【資源股】內地官方關注大宗商品價格飆升 資源股無運行？

五月份內地銅進口量下跌8%，主要因價格高企，導致下游買家的採購減少，不少資源股已從高位回調。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰分析指，預料銅價中長綫仍會穩步上揚，而資源股的走勢往往較為波動，現時的回調幅度未算太多。他續指，內地官方近期關注大宗商品價格，主要集中在鋼材、鐵礦石、煤炭等黑色金屬，暫時不建議買入此類股份。欲知更多專家分析，立即睇片：

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