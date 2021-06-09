【印度疫情】政府推疫苗券 准民眾資助基層接種

印度新冠疫情嚴重，印度民眾皆踴躍接種新冠疫苗以減染疫風險。但當地私家醫院接種新冠疫苗費用昂貴，基層印度民眾大部分都無力承擔。印度政府推出新冠疫苗電子劵計劃，允許印度較有經濟能力的民眾為無力承擔費用的基層或僱員支付接種費用。

印度免費為成人接種新冠疫苗 不論貧富都有份 【下一頁】

印度政府周一（7日）宣布推出疫苗電子券計劃，允許民眾為有意接種疫苗、但無能力負擔相關費用的窮人，支付接種費用。印度媒體《今日印度》（India Today）報道，電子券計劃令國內僱主可為家庭傭工或僱員支付疫苗接種費用。

印度衛生部表示民眾不得轉讓電子疫苗券，購買者可以接種者名義購買電子券，接種者出示電子憑證就可取得疫苗。接種中心工作人員掃描憑證後，接種費用會記入購買者賬內。

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雖然印度所生產的75%疫苗，皆由印度聯邦政府購買後再免費分發給各邦，這批疫苗將會免費供應給所有成人接種。但私人醫院仍可通過製造商，購入剩餘25%疫苗。

這些私人醫院訂立的接種費用，通常是購入疫苗價加上150盧比（約港幣16元）的服務費，對於印度基層民眾而言十分昂貴。

責任編輯：李俊儀