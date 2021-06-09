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今日推介建業新生活 | 中國海外宏洋、第一視頻、鞍鋼 中國奧園、波司登最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/06/09

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恒生指數中午收報28762點，跌19點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介建業新生活 （09983） ，另亦會分析中國海外宏洋 （00081） 、鞍鋼股份 （00347） 、港華燃氣 （01083） 、中國奧園 （03883） 及波司登 （03998） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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