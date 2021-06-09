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【HKTVmall】香港電視Shoalter夥I.T 開設網上商場　王維基：5年內海外收入可倍超本地（附短片）

股市 17:31 2021/06/09

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【HKTVmall】香港電視Shoalter夥I.T 開設網上商場　王維基：5年內海外收入可倍超本地

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 去年成立電商平台技術業務Shoalter，Shoalter上周公布，首名客戶是剛從聯交所除牌的I.T，雙方合作的網上購物商場名為「EESE（Enjoy E-Shopping Every Day）」，擬第4季啟用。香港電視行政總裁、副主席王維基在股東會上表示，Shoalter 與I.T合作的EESE定位會較中高檔次，銷售產品不止在I.T自有品牌，會出售數百項不同品牌產品，並讚許I.T在過程提出不少創意建議，有信心可令客人眼出一亮。

王維基表示，Shoalter 在選擇合作伙伴時小心，重申業務模式是收取成立平台的履行費用，也會因應交易額收取持續的授權費。他表示，未來在香港會新增至1、2個合作伙伴，料籌備時間可縮短至6個月。

在股東會上有股東問及I.T近年政治立場、定價等問題，王維基表示，Shoalter 是技術供應商，網上商場的營運、品牌定位由公司自行決定。

王維基：香港要多兩三個HKTVmall 引雙城記勉勵外界「黑夜不會是永遠」，可見【下一頁】

王維基早前獲香港電視批出股份獎勵計劃，若公司股價於未來5年年均增長24%，可收取近4600萬股獎勵股份，他表示，公司上下數百員工都有購股權，包括前線車隊同事都有，認為可令公司上下都知付出是有回報。

他認為，看好香港業務未來5年商品交易額（GMV）可達120億至150億元，而且Shoalter 目標爭取海外市場，看好海外業務可以在未來3至5年超出香港業務收益數倍。

王維基重申看好香港電視所擁有的經驗和技術都是「世界罕有」，能建立網上商場、網上業主而且已能賺錢的企業，全球而言「一隻手數得哂，我們是其中之一」。

王維基去年酬金增2.3倍、今年基本月薪增3成至80萬 3執董酬金同獲倍數增長，可見【下一頁】

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港股 I.T（00999） 香港電視（01137） 王維基 HKTV Mall HKTV

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