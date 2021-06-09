[異動股] 歐化去年度虧轉盈兼首次派息 中午大升41%

傢俬零售商歐化(01711)宣布去年度業績。集團公布，截至今年3月止年度，錄得純利1682萬元，去年同期錄得虧損1162萬元，並且首次派末期息每股0.63仙。歐化績後大幅炒上，中午收報0.29元，大升41%。

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歐化表示, 儘管本年度的零售環境充滿挑戰，集團的總收入上升7%至2.34億元。毛利增加13.8%至1.52億元，而毛利率上 升3.8個百分點至65.2%，主要由於具有較高毛利率的「at • home」的貢獻有所增加。

歐化又指, 在近期推出的疫苗接種計劃支持下，店鋪客流量略有改善，消費者信心正逐步回升。儘管失業率高企，本地消費氣氛尤其是傢俬市場，已於本年度下半年重拾動力。另一方面，因為出於公共衛生考慮，消費者逗留在家的時間增加， 消費者對傢俬及相關產品的需求變得更加複雜，這提供了更多的市場機會。

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