【券商點睇】南方用電負荷上升 煤炭業保持高景氣

早前，中央一聲令下，不少原材料價格跌至一仆一碌，尤其是鋼材價格。不過，價格一樣高企的煤炭，暫時未受影響，煤價依然維持高企。

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5月28日，秦皇島港5,500大卡動力煤的成交價為每噸840元（人民幣，下同）；產地價格方面，6月4日山西大同南郊5,500大卡車板價每噸778元，較上周上漲37元。

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天風證券指，目前水泥化工等需求較好，電廠耗煤量持續高位徘徊，且有繼續增加的可能。終端庫存依舊偏低，因夏季臨近，電廠補庫節奏加快，加上進口煤補充時間漫長，短期需求端仍有支撐。

由於終端需求良好，產地煤供不應求狀態持續。需求方面，截至6月3日廣州港庫存233萬噸，較上周同期減少17萬噸。該行認為，政策雖有鼓勵礦企在保證安全的基礎上增產保供，但是沒有具體文件，加上安全月與「七一」建黨百年等影響，煤礦普遍不願超產，導致產量難以釋放。因此，供需矛盾短期難以緩解，預計短期內動力煤將價格偏強運行，後期需關注電廠補庫需求。

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記者：林衛