【券商點睇】成交數據顯示市場氣氛回暖 Ａ股料快突破橫行市

過去兩周，A股窄幅上落，上證指數遲遲未突破並企穩3630點以上。不過，國泰君安發表報告指，A股風險評價下行，近兩周估值普漲，市場情緒再回暖。

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該行更認為，震盪不會長久。近兩周上證指數累計上漲3%，各板塊估值普漲，萬得全A市盈率歷史分位數上行7.2%。中盤藍籌股領跑，大盤藍籌股跟隨。近兩周大小風格中，中盤股指數市盈率歷史分位數上行4.8%領跑，大盤股指數分位數上行3%跟隨。換言之，數據反映A股市寬不斷改善。

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同時，市場交易數據持續修復，主要指數成交金額繼續大幅回暖，其中融資融券餘額再次突破17,000億元人民幣的6年新高，融資買入額佔全A成交額亦上行明顯。

市況改善，對大市氣氛敏感的券商股自然最受惠。因此，國泰君安首推券商行業，近兩周大類行業風格上，金融板塊領漲，其中券商行業市盈率歷史分位數上行5.3%是核心主力。

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記者：林衛