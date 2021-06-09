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【視像會議】Android版Google Meet可更換虛擬背景　僅開放付費用戶使用

科技 12:11 2021/06/09

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Google meet允許Android手機版用戶更改視像通話背景。

新冠肺炎疫情下，使用視像會議工具進行綫上會議，已成為工作新常態。最近Google旗下的Google Meet表示，在手機版本中推出更換視像通話背景功能，但目前僅限於Google Workspace、G Suite Basic及Business用戶使用。  

＜＜【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用

＜＜【Zoom新功能】Zoom推更新　添新功能支援48人會議

事實上，用戶可在網頁瀏覽器的Google Meet程式中，隨意更改視像會議的背景。現時該功能已正式支援手機版本，據外媒報道指，用戶可在Android手機版的Google Meet，進行會議通話時選用不同虛擬背景，或選擇使用Google的精選相片，包括虛擬辦公室、風景或不同壁紙等，幫助用戶模糊或隱藏周圍環境。

Android用戶可開啟Google Meet 的「預備室」（Green Room）功能，點擊後會出現兩個模糊背景選項，以及可選擇各種預設的虛擬背景。Google表示，日後該功能會在iOS版本中推出，並支援iPhone或iPad等設備。

責任編輯：李寶如

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