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【水泥股】踏入雨季工程施工進度緩慢 水泥出貨量下滑

股樓投資 12:48 2021/06/09

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內地報道指，自6月起華東地區水泥主產區迎來高溫雨水天氣，工程施工進度放緩，水泥市場處於傳統淡季，出貨量下滑明顯。

【阿里巴巴9988】阿里雲宣布投入10億美元 未來三年培訓逾百萬數碼科技人才，請按【見下頁

市場人士指，水泥市場淡市預計要持續至8月下旬，因雨天導致下游工地工程受阻，有的地區的洪澇災害對水泥企業生產和銷售亦造成影響。此外，南方水泥價格高位地區料價格繼續走弱，北方地區陸續實施錯峰生產，價格以平穩為主。

【每月智勝股】人幣強勢格局未變 六絕月值得留意的4大智勝股，請按【見下頁

數據顯示，目前水泥庫存量已升至今年高位。百川盈孚監測，截至6月3日，水泥庫容比達67.25，今年以來均值為58.39。從水泥均價看，全國重點城市水泥均價為每噸465元（人民幣，下同），價格下跌主要是華東、中南和西北部分地區，幅度在每噸10元至30元。

隨著淡季來臨，多個地區陸續開啟水泥錯峰生產，部分企業錯峰生產是自發行為，多少也起到保價的作用，有的地區則是相關政策的約束和規範。
 

【延伸閱讀】美團3690：美團季績勝預期 仍被8間大行降目標價 料虧損將持續擴大，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 建材水泥股 港股

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