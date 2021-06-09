【水泥股】踏入雨季工程施工進度緩慢 水泥出貨量下滑

內地報道指，自6月起華東地區水泥主產區迎來高溫雨水天氣，工程施工進度放緩，水泥市場處於傳統淡季，出貨量下滑明顯。

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市場人士指，水泥市場淡市預計要持續至8月下旬，因雨天導致下游工地工程受阻，有的地區的洪澇災害對水泥企業生產和銷售亦造成影響。此外，南方水泥價格高位地區料價格繼續走弱，北方地區陸續實施錯峰生產，價格以平穩為主。

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數據顯示，目前水泥庫存量已升至今年高位。百川盈孚監測，截至6月3日，水泥庫容比達67.25，今年以來均值為58.39。從水泥均價看，全國重點城市水泥均價為每噸465元（人民幣，下同），價格下跌主要是華東、中南和西北部分地區，幅度在每噸10元至30元。

隨著淡季來臨，多個地區陸續開啟水泥錯峰生產，部分企業錯峰生產是自發行為，多少也起到保價的作用，有的地區則是相關政策的約束和規範。



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記者：林衛