【企業管治】藍籌新女董事比例創新高　漸趨向性別多元

企業董事局男女比例差距向來為人詬病，然而調查發現董事局男女比例有所改善。海德思哲 （Heidrick & Struggles） （美：HSII）發布2021《香港董事會監測》報告指出，過去一年恒指50家企業新上任的女性董事比例創新高，由2019年的6%攀升至24%。

恒指50企業新董事會成員平均年齡58

報告指出，去年恒指50家企業合共任命42名新董事會成員，較往年升幅20% ，平均年齡為58歲，與2019年一樣。報告亦顯示香港企業仍然偏好曾任C-suite的董事成員，超過三分之二 （69%） 的新上任董事有董事會經驗，相比往年（51%）多約兩成，顯示企業對資深董事成員的需求上升。

相反，新上任董事只有7%對可持續發展範疇有相關經驗，及0%對網絡安全有相關經驗。

海德思哲香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇表示，董事會需要增添新思維，以帶領企業在困境中靈活應變。報告指出，藍籌企業更多新的女董事出任，反映董事會中的女性代表性進展理想，令人鼓舞。

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記者：謝卓榮